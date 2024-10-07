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Kastamonu'da 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 15 kilo 528 gram esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde jandarma ekiplerince 15 kilo 528 gram esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, M.K. isimli şahsın Azdavay ilçesindeki ikametinde arama yapıldı. Aramada 15 bin 528 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K., K.G. ve E.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şahıslar arasında bulunan E.B.'nin Azdavay ilçesinde bar işletmeciliği yaptığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Jandarma Azdavay

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