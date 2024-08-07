Kastamonu'da 132 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir evin bahçesinde yapılan aramada 132 kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekiplerince 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tespiti yapılan bir evde arama yapıldı. Ş.C. isimli şahsa ait evinin bahçesinde yapılan aramada 132 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ş.C., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU