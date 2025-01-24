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Kastamonu Açıklarında Fenalaşan Balıkçının Kurtarılması

Kastamonu Açıklarında Fenalaşan Balıkçının Kurtarılması
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Kastamonu açıklarında bir balıkçı gemisinde fenalaşan balıkçının sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra balıkçıyı Cide Limanı'na getirerek ambulansa teslim etti.

Kastamonu açıklarındaki balıkçı gemisinde fenalaşan vatandaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları balıkçıyı hastaneye ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi açıklarından geçmekte olan balıkçı gemisinde fenalaşan balıkçının arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İnebolu Limanı'ndan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle denize açılan sağlık ekipleri, Cide açıklarında bulunan gemiye ulaştı. Gemiye çıkan sağlık ekipleri, göğüs ağrısı yaşayan balıkçıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Cide Limanı'na götürdü. Limanda hazır bekleyen ambulansa alınan balıkçı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu zorlu şartlarda her yerde ve her şartta emeğini, yüreğini ortaya koyarak hızlı ve koordineli bir şekilde çalışan bütün ekiplerimizi tebrik ederek teşekkürlerimizi sunuyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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