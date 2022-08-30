TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza sırasında bölgede bulunan tır sürücüsü ise olay hakkında "Kaza ani frenlemeden oldu. Benim frenlerimde bir sorun yok. Öndekiler ani fren yaptı" dedi.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Kütfettin Eren yönetimindeki tır, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne fırlayan hafif ticari araç, 4 otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.

5 ARAÇTA 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, 5 araçta toplam 8 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

"KAZA ANİ FRENLEMEDEN OLDU"

Öte yandan yaşanan kazayla ilgili konuşan tır sürücüsü Kütfettin Eren, "Kaza ani frenlemeden oldu. Benim frenlerimde bir sorun yok. Öndekiler ani fren yaptı. Ben de bastım frene ama araç boş olduğu için kazaya sebep oldu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum" dedi.