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Kasiyerlik yapan genç kız, yaşadığı olayı ağlaya ağlaya anlattı

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Anne ve babasına yük olmamak için kasiyerlik yapan genç kız, çalıştığı kurumda şahit olduğu olayı gözyaşları içinde anlattı.

Ailesine yük olmamak için markette kasiyerlik yaptığını ifade eden genç kız, çektiği video ile bir yabancının kendisine söylediği sözlere gözyaşları içinde isyan etti.

"HİÇBİR ŞEY DİYEMEDİM"

"Annene babana yük olmamak için çalışıyorsun, ekmek paranı kazanıyorsun" diyerek söze başlayan genç kız, "Bir yabancı geliyor, sana köpek muamelesi yapıyor. Ürünü geçirdim, merak ettim, çevirdim baktım yeni mi diye, kadın 'dokunmazsan sevinirim' dedi. Hiçbir şey diyemedim" ifadelerine yer verdi.

"BU ÜLKEDE GENÇ OLMAK DA EZİYET"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran videonun altına "Bu ülkede genç olmak da eziyet", "İnsan olmayı öğrenemediler", "İnsanlık yok onlarda", "Allah'ım nelerle sınanıyoruz biz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Emre Yiğit:

bunun nesi haber?

29
11
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ABDURRAHİM ÖZKALDI:

Kapitülasyon NEDİR....

13
16
yanıtYanıtla
Naci Büyükkal:

Yahu ürüne dokundu diye, ürüne taciz mi etmiş? Cidden kronik hasta insanlar var. Yazık :((((

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4
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