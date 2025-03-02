Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Kocaeli'de nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 gün önce başlayan gaz yangınının ardından aynı bölgede yeni bir gaz kaçağı meydana geldi. Ekipler, metan gazını kontrollü şekilde ateşe verdi ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 gün önce yer altından çıkan gaz yanmaya başlamıştı. Yine aynı bölgede bugün de gaz çıktı. Ekipler kontrollü olarak gazı yaktı.

METRO ÇALIŞMASI SIRASINDA YANGIN ÇIKMIŞTI

Kartepe'de 17 Şubat saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

500 METRE MESAFEDE YİNE GAZ ÇIKTI

17 Şubat tarihinde çıkan yangın 13 gündür devam ederken, bugün de Dumlupınar mahallesi D-100 karayolu yanı Millet caddesinde bir gaz kaçağı daha meydana geldi. Bölgede sondaj çalışması yapılırken zeminin 45 metre altına inildiğinde henüz cinsi bilinmeyen gaz açığa çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken, gaz kontrollü şekilde yakıldı.

Kartepe'de Yeni Gaz Kaçağı: Ekipler Ateşe Verdi

Kartepe'de Yeni Gaz Kaçağı: Ekipler Ateşe Verdi

Kocaeli'de nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
img

Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
img

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Açın kombileri sonuna kadar gaz bulduk Çakalın teki öyle diyordu Sonuç 000

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Karadenizin sıkışan metan gazı karadan çıkış yolu arıyor

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Ağa bir boyut çalışması yapsalar olmaz mı ilk açtıklar 3 yıl dır yanıyor da yeter bir rezer çalışması yağın.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDağıstan:

Amma yoğun gaz ha ! Bacaya bakınca ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minik Nazlı'nın babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı! Ağlatan anlar
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Suriyeliler araç piyasasını düşürdü! 100 bin TL daha ucuza satıyorlar

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.