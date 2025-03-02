Kocaeli'de nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 gün önce yer altından çıkan gaz yanmaya başlamıştı. Yine aynı bölgede bugün de gaz çıktı. Ekipler kontrollü olarak gazı yaktı.

METRO ÇALIŞMASI SIRASINDA YANGIN ÇIKMIŞTI

Kartepe'de 17 Şubat saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

500 METRE MESAFEDE YİNE GAZ ÇIKTI

17 Şubat tarihinde çıkan yangın 13 gündür devam ederken, bugün de Dumlupınar mahallesi D-100 karayolu yanı Millet caddesinde bir gaz kaçağı daha meydana geldi. Bölgede sondaj çalışması yapılırken zeminin 45 metre altına inildiğinde henüz cinsi bilinmeyen gaz açığa çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken, gaz kontrollü şekilde yakıldı.