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Kartepe'de Ruhsatsız Kumar Operasyonu: 8 Kişiye Cezai İşlem

Kartepe'de Ruhsatsız Kumar Operasyonu: 8 Kişiye Cezai İşlem
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız umuma açık alanda kumar oynayan 8 kişiye toplamda 73 bin 976 TL ceza kesildi. Kumar oynatan şahsa adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş alanda kumar oynayan 8 kişiye toplamda 73 bin 976 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan şahsa ise adli işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak (Tombala) suçunun engellemesi için çalışma başlattı. Ekiplerce dün Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetim yapıldı. Yapılan denetimde polisler, S.U. isimli şahsın ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş alanda kumar (tombala) oynattığını tespit etti. S.U'ya adli işlem yapılırken, kumar oynanan 13 bin 550 TL paraya el konuldu. Kumar (tombala) oynayan 8 kişiye toplamda 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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