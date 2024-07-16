Kartepe'de Genç Kahvaltı İçin Uyandırılmaya Gelen Ailesi Tarafından Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 22 yaşındaki genç, kahvaltı için uyandırmaya gelen ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Maral sokakta meydana geldi. Gece saatlerinde uykuya dalan 22 yaşındaki Murat Karabulut'u sabah ailesi kahvaltı için uyandırmak istedi. Gencin tepki vermemesi üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karabulut'u hemen özel hastaneye kaldırdı. Kalp masajı yapılan gencin, evde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümü şüpheli bulan sağlık ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri evde uzun süre inceleme yaptı.

Murat Karabulut'un cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ