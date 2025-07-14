Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına Emir Aras'ın yangının ilk başladığı dakikalarda çıkarak koridora bakması ve sonrasında yaklaşık 1 dakika içerisinde eşyalarını toplayarak ailesiyle koşarak indiği görüntülere yansıdı.

KARTALKAYA FACİASINDA DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması tanıkların ifadeleriyle devam ediyor.

OTEL MÜDÜRÜNÜN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Geçtiğimiz gün hakim karşısında savunma yapan Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül'ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, "Saat 03.32'de eşim 'Dışarıdan sesler geliyor' dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, 'Koş kızı al, yangın var galiba' dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasından odasının kapısı yansıyan Emir Aras'ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktığı koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras, daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü, çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştığı kameraya yansıdı.