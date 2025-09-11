Haberler

Kartalkaya'da yangın faciasında otel müdürü, ilk önce otel yetkililerini arayarak 'çıkın' demiş

Kartalkaya'da yangın faciasında otel müdürü, ilk önce otel yetkililerini arayarak 'çıkın' demiş
Güncelleme:
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Oteli yangınında Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak 'Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı" diye haber verdiği ortaya çıktı.

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasına ilişkin dava sürerken; Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak "Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı" diye haber verdiği ortaya çıktı.

78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin dava devam ederken; yargılamada dava dosyasına, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemelerinin dökümünün yapıldığı raporlar girdi.

YANGINDAN 3 GÜN SONRA İŞ GÜVENLİĞİ GRUBU KURULDU

Tutuklu sanıklardan Gazelle Otel'in genel müdürü Ahmet Demir'in otel yangınından 3 gün sonra 'İş güvenlik acil yapılacak durumlar' isimli Whatsapp grubu kurduğu ve sadece 24 Ocak 2025 tarihinde yazışmaların yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Whatsapp grubunda otelin sahibi Halit Ergül'ün tutuklu olan kızı Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da otel çalışanlarına yangın olayı sonrası talimatlar verdiğine ilişkin yazışmalarda dava dosyasına girdi.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Mahkemedeki savunmalarında otelle ilgili hiçbir yetkisinin olmadığını iddia eden ve ayrıca otelin yönetim kurulu üyesi de olan Hacıbekiroğlu'nun Whatsapp grubunda otelin asansörlerine ilişkin teknik personellere direktifler verdiği tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemelerinin dökümünün yapıldığı raporlarda otel müdürü Zeki Yılmaz'ın otel yetkililerine müşterilerden önce haber verdiği de telefon kayıtları ile ortaya çıktı.

OTEL MÜDÜRÜ ÖNCE YETKİLİLERE 'ÇIKIN' DEMİŞ

Zeki Yılmaz'ın telefon dökümünde 21 Ocak gecesi saat 03.30'da otel yetkilileri ile 14.6 saniyelik görüşme yaptığı ve otel yetkililerine "Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen" şeklindeki konuşması da dava dosyasında yer aldı.

O dökümler şöyle:

Kartalkaya'da yangın faciasında otel müdürü, ilk önce otel yetkililerini arayarak 'Çıkın' demiş

1998 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir ülke düşünün kifayetsiz yöneticiler milyarder insan hayatına değer vermeyen insanlar yanarken spor yapan nasipsiz bir bakan, çalışanlara ne demeli? insanlar yanmadan kapılarını tıklatıp ölümden kurtaracak hamleyi yapmaktan aciz irade yoksunu insanlar kartalkayada yanarak ölen insanların en büyük şanssızlığı bu kadar iş bilmez nemelazımcı insanın bir araya gelmesidir

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
