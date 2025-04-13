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Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, öldürülen Sinem Çeşim için eylem düzenledi

Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, öldürülen Sinem Çeşim için eylem düzenledi
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Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sinem Çeşim için yürüyüş düzenledi. Çok sayıda kadın ve erkeğin destek verdiği yürüyüşte, Sinem Çeşim'in katilinin bir an önce yakalanması ve adaletin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, iddiaya göre, ayrılmak istediği ve son kez konuşmak üzere Çatalca'da buluştuğu erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sinem Çesim için yürüyüş düzenledi.

ADALET ÇAĞRISI

Kartal'da gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda kadın katılırken, erkekler de destek verdi. Yürüyüşe katılanlar, Sinem Çeşim'in katilinin bir an önce yakalanması ve adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

Kadınların düzenlediği yürüyüşe, hem Sinem Çeşim'in sesi olmak hem de kadına yönelik şiddetin son bulması adına farkındalık oluşturmak için erkekler de katılarak sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında Sinem Çeşim'in katilinin yakalanması ve hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, bu cinayetin sadece bir kişiyle sınırlı olmadığını, kadınların her gün sistematik bir şiddetle karşı karşıya kaldığını ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

3 gun önce çocugunun boynunu kıran anneye de gösterseydıniz ya tepkınızı,işinize geldıgınde çıkın meydana..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Destekliyorum...

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