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İstanbul'da 20 yolcuyu taşıyan minibüs yanarak küle döndü

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İstanbul Kartal'da bir yolcu minibüsünde yangın çıktı. Minibüste bulunan 20 yolcu, yangın öncesinde hızlıca tahliye edildi. Yangın nedeniyle minibüs tamamen yandı, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Kartal'da bir yolcu minibüsü alev alev yandı. Minibüste bulunan 20 yolcu yangından önce tahliye edilirken, yanan minibüs küle döndü.

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kartal- Yayalar Mahallesi güzergahında çalışan 34 M 1070 plakalı yolcu minibüsünden Kartal istikametine seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

İstanbul'da 20 yolcuyu taşıyan minibüs yanarak küle döndü

Durumu fark eden şoför minibüsü durdurarak araçta bulunan 20 yolcuyu tahliye etti. Alevlerin yükseldiği yangında ara ara patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

İstanbul'da 20 yolcuyu taşıyan minibüs yanarak küle döndü

"ARABADA 20 YOLCU VARDI"

Minibüste yolcu olarak bulunan Necati Demirci, "Arıza nedeniyle bir anda yangın çıktı. Arabada 20 yolcu vardı, yolcular tahliye oldu" dedi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmazken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

İstanbul'da 20 yolcuyu taşıyan minibüs yanarak küle döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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