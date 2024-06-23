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Rezidansta timsah besledi, yetmedi bir de tasma takıp sokaklarda gezdirdi

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İstanbul Kartal'da rezidansta yaşayan bir kişi, sahibi olduğu timsaha hem kazak giydirip hem de tasma takarak sokakta gezdirdi. Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşan şahıs, polis tarafından gözaltına alınırken 1.5 metrelik timsaha ise el konuldu.

İstanbul Kartal'da, evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besleyen kişi gözaltına alındı. Timsaha ise el konuldu.

Kartal'da bir rezidansta yaşayan Akan Polat, sahibi olduğu timsaha mavi bir kazak giydirip tasma takarak sokakta gezdirdi. Polat, timsahını sokakta gezdirirken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akan Polat'ın evine baskın düzenledi.

Rezidansta timsah besledi, yetmedi bir de tasma takıp sokaklarda gezdirdi

1.5 METRE BOYUNDA TİMSAHA EL KONULDU

Polis ekipleri, balkona girdiğinde timsahın konulduğu büyük bir akvaryum tesisatı gördü. Ekipler, 1.5 metre boyundaki timsah ile bir timsah tahniti ele geçirdi. Ele geçirilen timsah ve tahniti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Akan Polat ise emniyete götürülerek adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Buğra Er:

Ruhhastası

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