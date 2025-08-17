Kartal'da dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı! Durumu ağır

Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız(27) ağır yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 15 Ağustos günü Orta Mahalle Nur Sokak'ta yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.

DİZİ OYUNCUSU AĞACIN ALTINDA KALDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERALARDA

Ağacın, oyuncu Yıldız'ın üzerine devrildiği anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

1998 doğumlu olan İbrahim Yıldız, 26 Mayıs günü dünyaya geldi. 27 yaşında olan oyuncu, genç yaşına rağmen birçok dizi ve film projesinde rol aldı.

Yer aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Duy Beni (Dağhan, TV Dizisi 2022)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Çoban Sefer, TV Dizisi 2021)

Kuzey Yıldızı (TV Dizisi 2020)

Tek Yürek (Osman, TV Dizisi 2019)

Tombala (TV Dizisi 2019)

Keşif (Sinema Filmi 2018)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hasan, TV Dizisi 2015)

Son dönemde özellikle "Duy Beni" dizisindeki performansıyla dikkat çeken İbrahim Yıldız, genç kuşağın öne çıkan oyuncularından biri olarak tanınıyor.