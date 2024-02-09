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Annesi ve kardeşini rehin alan şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı: İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya gelecek

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İstanbul Kartal'da akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde sinir krizi geçirerek annesi ve erkek kardeşini rehin aldı. Evi yakma tehdidinde bulunan ve "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek" diye bağırdığı anlar kameraya yansıyan şahıs özel harekat ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

Kartal'da akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şahıs gece vakti mahalleyi ayağa kaldırdı. Annesi ve erkek kardeşini rehin alan adam polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilerek özel harekat ekipleri tarafından polis aracına bindirilerek götürüldü.

GECE SAATLERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay saat 03.30 sularında Kartal Atalar Mahallesi Önder Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında meydana geldi. Akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Metin Karakulak gece saatlerinde sinir krizi geçirdi.

ANNE VE ERKEK KARDEŞİNİ REHİN ALDI

Tüm mahalleyi ayağa kaldıran şahıs annesi ve erkek kardeşini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

EVİ YAKMA TEHDİDİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin sağ duyu çağrısına tepki gösteren şahıs itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehditler ve küfürler savurdu.

"İBRAHİM KALIN VE ALİ YERLİKAYA GELECEK"

Şahsın "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye defaatle bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edildi. Şahıs polis aracına bindirilerek götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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