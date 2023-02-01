Kartal açıklarında gemide iş kazası! Ambar kapaklarına sıkışan işçi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Kartal açıklarında bulunan bir gemide güverteye çıkan mürettebattan bir kişi ambar kapakları arasına sıkıştı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gemiye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, gemi havadan görüntülendi. İstanbul Kartal açıklarındaki gemide korkunç bir olay meydana geldi. Saat 15.15 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya mürettebattan bir kişi, güvertede bulunan ambar kapaklarının arasına sıkıştı. OLAY YERİNDE CAN VERDİ Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya tanık olan mürettebatın ihbarı üzerine gemiye sağlık ekipleri, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Ekipler tarafından gemide incelemeler yapıldı. Öte yandan olayın gerçekleştiği gemi dron ile görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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