Karşıyaka'da Kadın Polisler Firariyi Yakaladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görev alan ve ATV araçlarıyla devriye atan kadın polis ekipleri, 41 yıl hapis cezasıyla aranan firariyi yakaladı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünün ATV araçlarıyla devriye gezen ve çarşıda uygulama yapan kadın polisleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde A.K. olduğu öğrenilen şüphelinin 41 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, cezaevine teslim edildi. - İZMİR