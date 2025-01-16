Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

Blinken: Türkiye'ye gittik ve Erdoğan'dan ağırlığını koymasını istedik
İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak

Ateşkeste sorunlar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj

Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj

Karşıyaka'da Kadın Polisler Firariyi Yakaladı

Karşıyaka'da Kadın Polisler Firariyi Yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ATV araçlarıyla devriye atan kadın polis ekipleri, 41 yıl hapis cezasıyla aranan A.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görev alan ve ATV araçlarıyla devriye atan kadın polis ekipleri, 41 yıl hapis cezasıyla aranan firariyi yakaladı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünün ATV araçlarıyla devriye gezen ve çarşıda uygulama yapan kadın polisleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde A.K. olduğu öğrenilen şüphelinin 41 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı çuvalla para verip aldılar
img

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
img

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
Blinken'e son konuşmasında 'siyonizm' protestosu: Bu soykırıma neden izin verdiniz?

Blinken'e son konuşmasında 'siyonizm' protestosu
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.