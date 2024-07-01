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Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü

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Kars'ta merada otlayan büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü. Olayda 10 büyükbaş hayvan telef olurken, çoban ise büyük panik yaşadı. Talihsiz olaydan geriye ise köylülerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen bu görüntüler kaldı.

Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, merkeze bağlı Çorak köyünde merada otlayan büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü.

ÇOBAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yıldırım isabet ettiği büyükbaş hayvan sürüsündeki 10 büyükbaş hayvan telef olurken, hayvanları otlatan çoban ise şans eseri ölümden döndü.

ORTAYA OLDUKÇA ÜZÜCÜ BİR MANZARA ÇIKTI

Yıldırımın isabet etmesiyle telef olan büyükbaş hayvanların yerde yattığı görüntüler görenleri oldukça üzdü. Telef olan hayvanlar, olay yerinden kaldırıldı.

METEOROLOJİ VATANDAŞI UYARDI

Kars'ta yağışlı hava aralıklarla devam ederken, meteoroloji ise kuvvetli yağışlar ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurarak, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kars 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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