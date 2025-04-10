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Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü

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Kars'ın Kağızman ilçesinde, Uzman Çavuş Selman K., kafeteryada "yan baktı" iddiasıyla elektrik dağıtım firmasında çalışan Yakup Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada Uzman Çavuş Selman K.'nin (29), kendisine yan baktığını iddia ettiği elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın'ı (32) tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

"NEDEN YAN YAN BAKIYORSUN?"

6 Nisan saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana gelen olayda arkadaşı ile oturan Yakup Aydın, yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti. Bu sırada masada tek oturan ve cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K., ikilinin yanına gitti. İddiaya göre, Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Uzman çavuş, kendisine 'yan bakan' genci herkesin içinde böyle öldürdü

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Kafeterya çalışanları ve müşteriler, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı. Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken, Selman K. peşinden art arda ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla düşen ve merdivenlerde bir süre sürüklenen Aydın, ağır yaralandı.

SON NEFESİNİ HASTANEDE VERDİ

Olayın ardından Selman K., vurduğu Yakup Aydın'ın yanından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Aydın, kurtarılamadı. Aydın, Kağızman Ortaköy'de yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi'ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uzman çavuş, kendisine
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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