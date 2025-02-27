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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde 1 ikamete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 38,12 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 0,36 gram bonzai ham maddesi, 1 sentetik ecza hap, 2 paket halinde toplam 200 gram uyuşturucu madde çoğaltmak için kullanılan tütün ve 1 şişe halinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan aseton ele geçirildi.

Olayla ilgi olarak 64 yaşında İ.K. gözaltına alındı. Gözalltına alınan İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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