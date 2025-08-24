Kars'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Yaralı otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kars - Sarıkamış karayolu Mescitli köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Karayolunu kullanan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sıkıştığı araçtan çıkarılarak Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı çekici marifetiyle otomobilin karayolundan alınmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

