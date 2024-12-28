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Kars'ta Otobüs Kazasında 23 Yolcu Yaralandı

Kars'ta Otobüs Kazasında 23 Yolcu Yaralandı
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Kars'ın Selim ilçesinde İzmir'den Iğdır'a giden bir yolcu otobüsü şarampole devrildi, 23 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 23 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Iğdır'da giden Bizim Iğdır firmasına ait 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan 23 yolcu, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgeye giden Kars Valisi Ziya Polat burada yaptığı açıklamada, "Erzurum-Kars kara yolu Selim/Oluklu köyü mevkisinde saat 13.45 sıralarında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 vatandaşımız yaralanmıştır.

Kazada yaralanan vatandaşlarımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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