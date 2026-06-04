Kars'ta öğrencilere siber güvenlik eğitimi: 100 öğrenci bilinçlendirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Sosyal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe toplam 100 öğrenci katıldı.

Seminerde öğrencilere, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimde özellikle "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Zorbalık" ve "Teknoloji Bağımlılığı" konuları ele alındı.

Uzman personeller tarafından verilen eğitimlerde, sosyal medya platformlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, güçlü şifre oluşturma yöntemleri ve çevrim içi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca siber zorbalığın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, bu tür durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar ve yasal haklar konusunda öğrencilere bilgi aktarıldı.

Teknoloji bağımlılığının akademik başarı, sosyal yaşam ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de değinilen seminerde, öğrencilerin dijital teknolojileri dengeli ve verimli kullanmalarının önemi vurgulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, çocukların ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinç düzeylerini artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının eğitim kurumlarında aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı