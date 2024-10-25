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Kars'ta Öğrenci Yurtları Önünde Güvenlik Uygulamaları Sıkılaştırıldı

Kars'ta Öğrenci Yurtları Önünde Güvenlik Uygulamaları Sıkılaştırıldı
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Kars'ta KYK ve ortaöğretim yurtları çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin huzurlu bir ortamda kalmaları için devam edecek olan bu uygulamalar, Kars Valiliği tarafından destekleniyor.

Kars'ta öğrenci yurtlarının önünde güvenlik uygulamaları sıkılaştırıldı. Polis ekipleri, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla yurt çevresinde asayiş ve güvenlik uygulaması yapıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce KYK ve ortaöğretim yurtları önünde güvenlik uygulaması yapılıyor. Yapılan uygulamalarla öğrencilerin daha huzurlu bir ortamda kalmaları hedefleniyor.

Kars'ta polis ekiplerince yapılan uygulamaların belirli periyotlarla devam edeceği ve güvenlik alanında daha fazla önlem alınacağını vurguluyor. Kars'ta öğrenim gören öğrencilerin, güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için uygulamaların devam edeceği bildiriliyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere KYK öğrenci yurtları ile ortaöğretim öğrenci yurtlarının çevresinde asayiş uygulamalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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