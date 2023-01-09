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Kars'ta öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 14 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kars'ta öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 14 yaralı

Kars'ta mıcırlı yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi takla attı.

Kars'ta mıcırlı yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi takla attı. Feci kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 14 öğrenci de yaralandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde sabah saatlerinde Yaşar Polat idaresindeki minibüs, taşımalı eğitim için köylerden öğrenci toplamaya başladı. Öğrencileri 3 Kasım Ortaokuluna getiren servis Karaurgan ile Meydancık köyü arasında mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ters döndü.

Kazada serviste bulunan 15 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla ilk önce Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden Gökhan Polat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 9 yaralı öğrenci Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken 5 yaralının ise tedavisi Arpaçay Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastaneye gelen Kars Valisi Türker Öksüz kaza ile ilgili bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Arpaçay ilçemiz Karaurgan Köyü'nde Arpaçay Merkezdeki 3 Kasım Ortaokulu'nun öğrenci taşıyan servis aracının trafik kazası yapması sonucu maalesef 15 öğrencimiz yaralanmıştır. Bu öğrencilerden birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir, 14 yaralımızdan 9'u kontrol amaçlı olarak Kars merkezdeki Harakani Devlet Hastanesi'ne nakledilmiştir. Burada yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Onlarla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir hayati tehlike söz konusu değildir. Çok üzücü bir olay. Allah beterinden saklasın. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailesine milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralı öğrencilerimizi ziyaret ettik, Çok şükür kötü bir durumları yok. Genel olarak iyiler. Tedavileri burada ve Kars'ta devam edecek. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi

Öte yandan, kaza sonrası öğrencilerin malzemeleri jandarma ekiplerince toplanarak muhafaza altına alındı. Kaza yapan öğrenci servisinin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arpaçay Kars 3. Sayfa Haberler

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