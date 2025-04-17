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Kars'ta Jandarma, Anne Adaylarına Narkotik Eğitimi Verdi

Kars'ta Jandarma, Anne Adaylarına Narkotik Eğitimi Verdi
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Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen eğitimde 63 anne ve anne adayı, madde bağımlılığı ile mücadele ve aile içi bilinçlendirme konularında bilgilendirildi. Jandarma, eğitimlerle farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, anne adaylarına yönelik düzenlediği eğitimlerle dikkatleri üzerine çekti.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Akyaka Jandarma Komutanlığı'nca Üçpınar köyü Ortaokulu'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında 63 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Jandarma, narkotik suçların önlenmesi, madde bağımlılığıyla mücadele ve aile içi bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen eğitimde, narkotik madde bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler, evdeki güvenli ortamın oluşturulması ve aile içindeki bilinçli ebeveynliğin önemi anlatıldı.

"Anne adaylarına özel eğitim"

Eğitimlerde uzman jandarma ekipleri, anne adaylarına, çocuklarını madde bağımlılığından korumak adına alabilecekleri tedbirleri, narkotik maddelerin etkileri ve çocuklarda olası bağımlılıkla ilgili erken dönemde yapılabilecek gözlemler hakkında bilgilendirdi. Ayrıca, narkotik suçların toplumsal etkileri, aile içindeki rolün önemi ve başvurulabilecek destek hattı gibi pratik bilgiler paylaşıldı.

Eğitimde verilen bilgiler sadece anne adaylarını değil, tüm aile üyelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Katılımcılara, madde bağımlılığının aileye verdiği zararlar ve bu tür olayların önüne geçebilmek adına nasıl davranılacağına dair tavsiyeler verildi.

Jandarma ekiplerince yapılan bilgilendirmede, "Anne adayları, toplumun temellerini atan ilk bireylerdir. Bu nedenle onların bilinçli bir şekilde eğitilmesi, sadece çocuklarını değil tüm toplumu koruma anlamına gelir. Jandarma olarak bu tür eğitimleri artırarak, farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara, narkotik madde bağımlılığıyla mücadelede daha etkili bir toplum için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verildi. Ayrıca, katılımcılara çeşitli broşürler ve kaynak kitaplar dağıtıldı.

Jandarma, bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasına ve daha fazla bireyin farkındalık kazanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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