Kars'ta FETÖ Üyesi Yakalandı
Güncelleme:
Kars Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, FETÖ/PDY üye olma suçundan hapis cezası bulunan S.K.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.K.C., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.

Kars'ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.C. (48) saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.K.C. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
