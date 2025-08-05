Kars'ta FETÖ Operasyonu: Bir Asker Tutuklandı

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETO/PDY)'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir asker tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında görevli olduğu Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığına ait tank ile dışarı çıkan ve daha sonra sabah saatlerinde tekrar görevli olduğu birime dönen U.G. hakkında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı verilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

TEM ekiplerince gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen U.G. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS