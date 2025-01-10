Kars'ta Cezaevi Kaçakları Jandarma Tarafından Yakalandı

Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis ceza kararları bulunan 2 kişi Kars'ın Digor ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'den yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS