Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kars Valisi Ziya Polat, 2025 yılı Eylül ayı asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Ziya Polat, başkanlığında düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak önceliğimiz olacaktır. Bizler bu önceliğimiz doğrultusunda Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, tüm güvenlik güçlerimiz olarak suç ve suçluyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile7 gün 24 esasıyla, özveriyle görev yapan kolluk kuvvetlerimize başarılar dilerken, tüm hemşehrilerimi de bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyor, huzurlu, mutlu sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Vali Ziya Polat, Eylül ayı içerisinde 327 bin 499 şahıs ile birlikte 124 bin 311 aracın sorgusunun yapıldığını belirtti.

Vali Polat, "Geçmiş tarihlerde meydana gelen; 3 Dolandırıcılık,1 Şantaj ve 1 Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme olmak üzere toplam 5 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şahıs ve yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 31 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır. Eylül ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 117 operasyon icra edilmiştir. Jandarma Komando birliklerince ve TEM Şube Müdürlüğünce kırsal alanda icra edilen operasyonlar sonucunda 2 EYP düzeneği, 1 RPG-7 sevk fişeği, 12 büyük tüp, 30 kitap, 1 güneş paneli, 2 akü, 1 iletken kablo ve 8 büyük pil arazi tarama faaliyetinde ele geçirilerek failleri tespit edilemeyen 2 adli olay meydana gelmiştir" diye konuştu.

Polat, "Emniyet birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar da Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçu kapsamında 2 şahsa,Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahsa, Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçu kapsamında 4 şahsa, Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama suçu kapsamında 2 şahsaadli işlem yapılmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eylül ayı içerisinde icra edilen sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri sonucunda; Toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden 62 internet sitesi, Yasadışı bahis oynatan 83 internet sitesi, Vatandaşlarımızı bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırmaya çalışan 82 internet sitesi tespit edilerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilmiş ve vatandaşların dolandırılması engellenmiştir. Yasadışı bahis ve kumar oynamaya teşvik edici şekilde reklam yayını yapan 70 sosyal medya (instagram) hesabına erişim engeli getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından toplantı sona erdi. - KARS