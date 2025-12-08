Kars'ta Kasım ayı asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

2025 yılı Kasım ayı asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Ziya Polat, başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde görev başında olan kolluk kuvvetlerimiz, bu şehrin sokaklarında, kırsalında, en ücra noktasında dahi vatandaşlarımızın güvenliği için büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Onların sahadaki cansiparane mücadelesi, bizim için yalnızca bir görev raporundan ibaret değil, huzurumuzun teminatı, devletimizin gücünün ve milletimize olan sorumluluğumuzun açık bir göstergesidir" dedi.

Polat, "Hedefimiz; suçla ve suçluyla en etkin şekilde mücadele etmek, vatandaşlarımızın kendini daha güvende hissettiği bir şehir oluşturmak ve kamu düzenini tavizsiz bir şekilde korumaktır.

Bugün aktaracağımız veriler, sahada gösterilen titiz çalışmanın bir yansıması olmasının yanında, kamu düzeninin sağlanması yönündeki kararlılığımızı da göstermektedir. Bu vesileyle, tüm birimlerimize özverili çabaları için teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Jandarma Komando birliklerimizce; Kasım ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 87, TEM Şube tarafından Kasım ayı içerisinde 1 şahsa adli işlem yapılmış, Toplam 88 operasyon icra edilmiştir. Jandarma Komando birliklerince kırsal alanda icra edilen operasyonlar sonucunda herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Kasım ayı içerisinde icra edilen sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri ile ilgili; Atatürk'e Hakaret suçu kapsamında 20 adet sosyal medya hesabına, Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen 56 sosyal medya hesabına, Yasadışı Bahis Suçu kapsamında 80 adet sosyal medya hesabına ve Müstehcenlik suçu kapsamında 6 adet sosyal medya hesabına olmak üzere toplam 162 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden 33 internet sitesi, Yasadışı bahis oynatan 40 internet sitesi, Vatandaşlarımızı bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırmaya çalışan 41 internet sitesi tespit edilerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilmiş ve vatandaşların dolandırılması engellenmiştir.

Terör ile iltisaklı olduğu tespit edilen 24 farklı şahsa ait hesaplar hakkında Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) tanzim edilmiştir" diye konuştu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Vali Polat, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS