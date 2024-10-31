Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında asayiş ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıda güvenlik önlemleri ve iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Kars'ta, Vali Ziya Polat başkanlığında asayiş ve güvenlik konularının ele alındığı "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe kaymakamları, Başsavcı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özkan Toptaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Göç İdaresi Müdürlüğü, emniyet ve jandarmanın ilgi birim amirleri katıldı.

Toplantıda, son dönemdeki asayiş durumu ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Vali Polat, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda alınan kararlar arasında, güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin artırılması ve vatandaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi yer aldı. Ayrıca, güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması ve toplum destekli projelerin geliştirilmesi önerildi.

Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Beyaz et firmalarına rekor ceza

Beyaz et firmalarına rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nizip 1 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Kasım Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Kasım Menemen, Aliağa, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Kasım Karacabey, Gemlik, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 1 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hız Tuzağı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hız Tuzağı filmi ne zaman, nerede çekildi? MİT özel koleksiyon istihbarat raporları nedir? Bengü boşanıyor mu? Son dakika: Dilruba Kayserilioğlu hapis cezası aldı mı? Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.