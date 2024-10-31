Kars'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars'ta, Vali Ziya Polat başkanlığında asayiş ve güvenlik konularının ele alındığı "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe kaymakamları, Başsavcı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özkan Toptaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Göç İdaresi Müdürlüğü, emniyet ve jandarmanın ilgi birim amirleri katıldı.

Toplantıda, son dönemdeki asayiş durumu ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Vali Polat, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda alınan kararlar arasında, güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin artırılması ve vatandaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi yer aldı. Ayrıca, güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması ve toplum destekli projelerin geliştirilmesi önerildi.

Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS