Kars’ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleşti

Kars Valisi Ziya Polat, 2025 yılı Ekim ayı asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Ziya Polat, başkanlığında düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Gazi Kars'ımızın huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama önceliğimiz doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız tarafından Ekim ayında yürütülen faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlama hedefimiz doğrultusunda vatandaşlarımızı kucaklayan, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, şeffaf ve vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı azim ve kararlılıkta sürdürmekteyiz" dedi.

Çalışmalarımızı yaparken kıymetli Karslı hemşerilerimin desteğini daima yanımızda gördüğümüzü de memnuniyetle ifade etmek istiyorum diyen Polat, Ekim ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Vali Ziya Polat, "Ekim ayında 359 bin 434 şahıs, 121 bin 368 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 78 yıl 147 ay 317 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 39 aranan şahıs yakalandı. Jandarma Komando birliklerimizce, Ekim ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 99, TEM Şube tarafından Ekim ayı içerisinde 4 şahsa adli işlem yapılmış, toplam 103 operasyon icra edildi. Jandarma Komando birlikleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kırsal alanda icra edilen operasyonlar sonucunda 1 sığınak bulunmuş ve yakınında toprağa gömülü vaziyette; 1 RPK-47 makineli tüfek, 1 MG-3 makineli tüfek, 1 lav silahı PNR-18 tek atımlık, 3 RPG-7 anti-tank harp başlığı ve motoru, 2 RPG-7 sevk fişeği, 2 DM-11 anti-personel kara mayını, 1 savunma (MKE yapımı) tipi el bombası,144 boş PKM/BİXİ mayonu, 12 boş MG-3 mayonu,19 AK-47 şarjörü, 451 çeşitli ebatlarda fişek, 1 palaska, (1) adet kütüklük, (1) adet kazma, 1 kürek ve muhtelif yaşam malzemesi arazi tarama faaliyetinde ele geçirilmiş, malzemelerin 28.10. 2020 tarihinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 BTÖ mensubuna ait olduğu tespit edilmiştir" diye konuştu.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yapma suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığına dikkat çeken Polat, "Emniyet birimlerimiz tarafından Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma suçu kapsamında 4, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında 23 sosyal medya hesabına ve müstehcenlik suçu kapsamında 25 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Terör ile iltisaklı olduğu tespit edilen 32 farklı şahsa ait hesaplar hakkında Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) tanzim edilmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Ziya Polat, gazetecilerin sorularını yanıtlandı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS