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42 yıl hapis cezalı firari Kars'ta yakalandı

42 yıl hapis cezalı firari Kars'ta yakalandı
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Kars'ta hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 51 ayrı aranma kaydı bulunan firari hükümlü, Jandarma JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kars'ta hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 51 ayrı aranma kaydı bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, hakkında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan firarinin izini sürerek operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin; "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 39, "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 7, "Dolandırıcılık" suçundan 2, "Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 1, "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 1 ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 1 olmak üzere toplam 51 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Hakkında 12 infaza yönelik, 39 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan ve toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Kars merkez mülki sınırları içerisinde JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların mesai mefhumu gözetilmeksizin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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