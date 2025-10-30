Karkamış Mahalle Muhtarı Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Tosunlu Mahallesi muhtarı Nejdet Kılıç, motosikletiyle geçirdiği kazadan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Ekim akşamı Karkamış ilçesi kırsal Keleklioğlu-Tosunlu mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, Tosunlu Mahalle Muhtarı Nejdet Kılıç, motosikletiyle hareket halindeyken kontrolünü kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet savrularak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü mahalle muhtarı Nejdet Kılıç ağır yaralandı. Kılıç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen mahalle muhtarı Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Nejdet Kılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Tosunlu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP