Karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra bıçakla boğazını kesti

Denizli'de gözü dönmüş koca iki çocuğunun annesi olan karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra yanındaki bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Denizli'de gözü dönmüş koca iki çocuğunun annesi olan karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra yanındaki bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lozan Caddesi üzerinde bulunan evlerine giden S.U. ile eşi Ummuhan Zerrin Uygun (38) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından gözü dönmüş koca S.U., eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan cani koca, bıçakla eşinin boğazını kesti. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri Uygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri apar topar cani kocayı gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, aile yakınları ise dışarda gözyaşlarına boğuldu. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan; yaklaşık 20 yıldır evli olan çiftin 16 yaşında A.U. isimli erkek ve 21 yaşında ise İ.U. isminde kız çocukları olduğu, hayatını kaybeden kadının tekstilde çalıştığı ve işsiz olan kocasıyla aralarında sık sık tartışma yaşandığı öğrenildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ