Köy köy süren takip sona erdi, eşini döverek öldüren koca sonunda yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen hafta eşi Elif Dim'i döverek öldüren Hasan Dim, kaçışının ardından kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Dim, yakalanma anında boğazına bıçak dayayarak intihar tehdidinde bulundu ancak jandarma ekiplerinin çabalarıyla ikna edilerek teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edilecek.

Olay Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, geçen hafta cuma gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Dim, 2 çocuğunun annesi olan eşi Elif Dim ile evde yalnız oldukları sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Hasan Dim, eşini darp ederek öldürdü. Olayın ardından evden çıkan Dim, mahallede bir kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak." dedi ve oradan ayrıldı. Eve giden genç, annesinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu hemen polise bildirdi.

KÖY KÖY DOLAŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirerek güvenlik güçlerinden saklandı. Olayın hemen ardından polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Hasan Dim ise plakasız motosiklet ile köy köy dolaşarak kaçmaya çalıştı. Süleymanpaşa ilçesi ve çevresinde yoğunlaşan arama çalışmaları, Hasan Dim'in kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bu bölgede yoğunlaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı, Hasan Dim'in yakalanması için iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi kurarak Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde operasyon başlattı. Diğer yandan polis ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

JASAT ekipleri, 26 Ağustos 2024 sabah saatlerinde Karacakılavuz Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Hasan Dim'i fark etti ve takibe aldı. Kısa süre sonra ekipler, Hasan Dim'i durdurmayı başardı. Ancak motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı bir anda karnına dayayarak, "Gelmeyin, kendimi keserim, kendimi öldürürüm. Hayatımda en değer verdiğim şeyi, istemeden oldu." dedi. O anlar, saniye saniye kayıt altına alındı.

JANDARMA İKNA ETTİ

Hasan Dim'in bu tehlikeli çıkışı üzerine JASAT ekipleri, büyük bir sabır ve dikkatle onu ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları sırasında jandarma ekipleri, Dim'e, "Çocukların var, onların senden başka kimsesi yok. Herkes seni merak ediyor. Sakin ol, sakın yapma. Evlatların seni soruyor. Onları annesiz bıraktın, babasız da mı bırakacaksın? At şu bıçağı." diyerek seslendi. Dim, bu sözlerin ardından sakinleşti ve elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Hasan Dim, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak işlemler için karakola götürüldü. Dim'in jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polise teslim edilmesi bekleniyor. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilecek. Olay, Tekirdağ'da büyük yankı uyandırırken, Hasan Dim'in adalet önünde hesap vermesi bekleniyor. Jandarmanın başarılı operasyonu ve soğukkanlı tutumu sayesinde, olayın daha da kötüye gitmesi engellenmiş oldu.