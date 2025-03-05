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Karı-kocayı hayattan koparan kazada kahreden detay

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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin gişelerdeki betona çarpması neticesinde karı ve kocanın hayatını kaybettiği feci kazadaki acı detay yürek burktu. Çiftin, doğum için İstanbul'a gittikleri ve 5 günlük bebekleriyle Düzce'deki evlerine dönerken faciayı yaşadıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden çiftin bebeklerinin durumu da ağır.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde İstanbul istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

DOĞUMDAN DÖNÜYORLARDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör (33) ve yeni doğan 5 günlük kızları Su Alya Güngör, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan anne Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karı-kocayı hayattan koparan kazada kahreden detay

YAN YANA DEFNEDİLECEK

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda doktor olarak görev yapan ve 2021 yılında evlendikleri öğrenilen Yonca Haymana Güngör ile eşi Selman Güngör bugün Düzce'de Merkez Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedilecek.

Karı-kocayı hayattan koparan kazada kahreden detay

BEBEĞİN DURUMU CİDDİ

Öte yandan, feci kazada anne ve babasını kaybeden 5 günlük Su Alya Güngör isimli kız bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından çekilen fotoğrafta, hurdaya dönen otomobilin arkasında görülen bebek puseti detayı ise yürek burktu.

Karı-kocayı hayattan koparan kazada kahreden detay
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Karı-kocayı hayattan koparan kazada kahreden detay
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Allah rahmet etsin cok acı. ama benim dikkatimi bişey daha çekti. kadının adı YONCA. adamın adı SELMAN. kızın adı ALYA. yusuf yazıcının adı YUSUF. oğlunun adı MYLAN. artık bu özentiden kurtulsak mı ne derseniz? ali, ahmet, ayşe, alpaslan varken yabancı özentisi neden

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