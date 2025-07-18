Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı

Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
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Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
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İstanbul Esenyurt'ta lüks bir sitede yaşanan bir olay, güvenlik zafiyeti ve bireysel güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. 24 yaşındaki bir genç kadın, bir kargo görevlisinin tacizine maruz kaldığını belirterek yetkililere başvurdu. Bu durum, kargo ve dağıtım hizmetlerinin güvenliği konusunda ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor.

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir sitede yaşanan olay, hem güvenlik zafiyetini hem de bireysel güvenliğe dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. 24 yaşındaki genç kadın, bir kargo görevlisinin tacizine uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

KAMERA TÜM OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Olay, site içerisinde yer alan güvenlik kameraları sayesinde belgelendi. Edinilen bilgilere göre, kargo görevlisi teslimat bahanesiyle siteye giriş yaptı. Genç kadın, yedinci kattaki dairesine çıkmak üzere kucağında köpeğiyle birlikte asansöre bindi. Görevli ise eksi üçüncü kata gitmesi gerekirken, kadını takip ederek yedinci katta asansörden indi.

SIRTIMI DÖNER DÖNMEZ TACİZ ETTİ

Kadın asansörden indikten sonra sırtını döndüğü anda, görevli fiziksel tacizde bulundu. Ancak olay burada sona ermedi. Tacizci şahıs, genç kadını dairesine kadar takip etti ve koridorda da sözlü ve fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşular duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı.

"KAPIYI İTMEYE ÇALIŞTI"

Ekol TV'ye konuşan genç kadın, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Kucağımda köpeğimle eve çıkıyordum. Asansöre bindiğimde adam eksi üçe bastı ama önce yedinci kata ulaştık. Ben inerken köpeğimle birlikte döndüm, o sırada tacize uğradım. Sonra da kapıma kadar geldi, 'Seninleyim' dedi, 'Çok güzelsin' dedi. Kapıyı itmeye çalıştı. Korkudan hemen güvenliği aradım ama kaçmayı başarmış."

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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