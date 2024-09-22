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Kardeşinin Ölümüne Sebep Olan Genç Tutuklandı

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İzmir'in Buca ilçesinde elindeki tabancayla oynarken kazara ağabeyini sırtından vuran 19 yaşındaki S.T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, panik anlarıyla birlikte güvenlik kameralarına yansıdı.

Silahla oynarken kazara ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, araç içinde elindeki tabancayla oynarken kazara sırtından vurduğu 22 yaşındaki ağabeyinin ölümüne sebep olan 19 yaşındaki kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saat 22.50 sıralarında Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan İzmir'e gelen 16 ARJ 629 plakalı aracın sürücüsü ağabey S.Ç. (22),kardeşi S.T.Ç. ve iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezmeye başladı. Bu esnada S.T.Ç.'nin elinde bulunan tabanca 6. Sokak üzerindeyken birden ateş aldı. Kurşun ağabey S.Ç'nin sırt bölgesine isabet ederken, otomobil durdu. Ağır yaralanan S.Ç., aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağabey S.Ç., kurtarılamadı.

Panik anları kamerada

Otomobilin sokağa girmesi ve araçtakilerin yaşadıkları panik anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde; aynı araçta bulunan şüpheli S.T.Ç.'nin araçtan inip arkaya doğru yürüdüğü ve tekrar araca bindiği, yaralı sürücüyü yan koltuğa çekmesinin ardından direksiyona geçerek hastaneye hareket ettiği yer aldı.

Tutuklandı

Şüpheli S.T.Ç., olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki İşlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kardeşinin Ölümüne Sebep Olan Genç Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika 3-sayfa Hukuk İzmir Buca Suç

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