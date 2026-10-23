Karasu'da operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 487 gram bonzai ele geçirildi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karasu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 487 gram bonzai, 330 mililitre sıvı aseton, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı