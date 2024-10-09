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Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

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Türkiye'de şiddet olayları son günlerde iyiden iyiye tırmanırken Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde infial yaratacak bir cinayet işlendi. Özel halk otobüsünde yolculuk yapan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Toraman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken arka kapıdan inerek kaçan zanlıyı yakalamak için emniyet çalışma başlattı. Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde, yolcuların gözü önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen ve kimliği henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman'a saplayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karamürsel'de Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen zanlının, oturmak üzereyken, bir anda arkaya doğru ilerleyip, Toraman'ı defalarca bıçakladığı anlar yer alıyor. Yolcular ise panikle kaçışıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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