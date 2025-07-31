Karamürsel'de Bıçaklı Saldırı: Uğur Deniz Hayatını Kaybetti

Karamürsel'de Bıçaklı Saldırı: Uğur Deniz Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eşinin gözleri önünde bıçaklanan Uğur Deniz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın, bıçaklayan zanlının kendi kızına yönelik şiddeti ile ilgili olduğu iddia ediliyor. Uğur Deniz'in cenaze namazı kılındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde eşinin yanında bıçaklanarak öldürülen Uğur Deniz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zanlının, kendi kızını darp ettiği, olaya şahit olan Uğur Deniz'in ise uyardığı için bıçaklandığı ileri sürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karamürsel Kayacık Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki halı sahalar mevkiinde meydana geldi. Eşiyle birlikte sahilde yürüyen Uğur Deniz (35) daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkartan zanlı, Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Deniz Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızını darp ederken uyarmış

Zanlı Ersin K.'nın dün gündüz saatlerinde kendi kızını darp ettiği, olaya şahit olan Uğur Deniz'in ise uyardığı için bıçaklandığı ileri sürüldü. Kızını darp eden Ersin K.'yı gören Uğur Deniz zanlıyı uyararak olay yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde ise eşiyle yürüyüş yapan Uğur Deniz'i gören Ersin K. zanlıyı bıçakladı. Hayatını kaybeden Uğur Deniz, Karamürsel ilçesinde bulunan Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Uğur Deniz'in yakınları ise sevenleri katıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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