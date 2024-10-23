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Karamürsel'de Araç İçinde Bir Kişi Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 37 yaşındaki C.D. isimli şahıs, aracında silah yarası ile ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Karamürsel'de bir kişi aracında ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi aracının içerisinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Karamürsel Hayvan Barınağı mevkiinde meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 34 DOA 325 plakalı araç içinde silahla vurulduğu tespit edilen 37 yaşındaki C.D. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, araçta çalışma yaptı. Hayatını kaybeden C.D'nin yakınları da bölgeye gelerek bilgi aldı. C.D.'nin araç içinde intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. C.D'nin yakınlarının 3 saattir kendisinden haber alamadığı öğrenildi.

İlçede kombicilik yaptığı öğrenilen şahsın, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karamürsel'de Araç İçinde Bir Kişi Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET ALBAYRAK - 3.Sayfa

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