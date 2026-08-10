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Karaman'da Ters Yön Kazası Kamerada

Karaman'da Ters Yön Kazası Kamerada
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Karaman’da ters yöne giren otomobilin neden olduğu kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Karaman'da ters yöne giren otomobilin neden olduğu kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 70 AK 371 plakalı otomobil ile ters yöne giren M.Y. idaresindeki 34 DB 6405 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ters yönde seyreden otomobil ile diğer otomobilin çarpışma anı yer aldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, ters yöne giren otomobil sürücüsüne 10 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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