Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesindeki tahtaların tutuşmasıyla çıkan yangın söndürüldü. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü; çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Karaman'da tarihi Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tahsin Ünal Mahallesi'nde bulunan Süleyman Bey Hamamı'nın bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, etrafı kapalı olan hamamın bahçesinde bulunan tahtalar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

Osimhen'den duble! Nefes kesen derbi Galatasaray'ın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Türk aileye şok! Antik kente alınmadılar, nedeni de ilginç
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

Tüm ülkeye acil çağrı! Gıda ve su stoklayın
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı

Kendi hocasının yakasına yapıştı, yerde yatan futbolcuyu tekmeledi
Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık