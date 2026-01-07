Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Haberler

Karaman'da sokak ortasında silahla vurulan baba ve 3 oğlundan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vahşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın bagajdan çıkardığı silahla baba ve oğullarını herkesin gözünün önünde vurduğu ve çevredeki vatandaşların müdahale ettiği anlar yer aldı.

  • Karaman'da M.K. isimli kişi, M.Ş. ve üç oğlunu sokak ortasında silahla vurdu.
  • Yaralılardan Yunus Emre Ş. hastanede hayatını kaybetti, diğerleri tedavi altında.
  • Polis, olayın alacak-verecek meselesinden çıktığı iddiasıyla kaçan zanlıyı arıyor.

Karaman'da Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta saat 11.30 sıralarında korkunç anlar yaşandı. M.K. isimli kişi, sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş. (31) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BABA VE OĞULLARINI SOKAK ORTASINDA VURDU

M.K. aracının bagajından aldığı silahla baba ve 3 oğlunu herkesin gözü önünde vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise M.K.'nin elindeki tabancayı almaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sokak ortasında yaşanan dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlının silahla baba ve oğullarına ateş ettiği ve çevredeki vatandaşların zanlıya müdahale ettiği anlar yer aldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zanlı M.K. aracından getirdiği silahı tekrar aracına koyarak kaçarken, yaralı baba ve üç oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Emre Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın alacak-verecek meselesinden çıktığı ileri sürülürken polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
