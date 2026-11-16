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Karaman'da polisin bir haftalık denetiminde yakalanan 15 kişiden 7'si tutuklandı

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Karaman'da polisin bir haftalık denetiminde yakalanan 15 kişiden 7'si tutuklandı
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Karaman'da bir haftalık asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Denetimlerde 123 araç trafikten men edildi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 129 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, denetimlerde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 3 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

123 araç trafikten men edildi

Trafik denetimlerinde ise 54 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 43 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 8 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 123 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Polis ekiplerinin denetimlerinde 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesici ve delici alet, 30 gram uyuşturucu madde, 129 uyuşturucu hap ve 19 gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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