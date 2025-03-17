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Karaman'da Molotoflu Kundaklama Olayında Baba ve Oğlu Tutuklandı

Karaman'da Molotoflu Kundaklama Olayında Baba ve Oğlu Tutuklandı
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Karaman'da bir evin molotoflu olarak kundaklanması sonucu gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırının failleri olarak tespit edilen baba ve oğlu, akrabalarının yaşadığı evin ateşe verilmesiyle ilgili suçlamaları reddetti.

Karaman'da molotoflu ev kundaklama olayında gözaltına alınana baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce iftar saatinde Bahçelievler Mahallesi 1127. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler pencere camlarını kırdıkları eve molotoflu saldırı düzenledi. Molotoflu saldırıda evde yangın çıkarken, bahçede park halindeki otomobil de hasar gördü. Komşuların durumu fark etmesi üzerine saldırganlar geldikleri bisikletle olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Saldırı sırasında ev sahibi Turgut Özkal'ın ise ailesiyle birlikte iftar için kızının evinde olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi, molotoflu saldırı düzenlenen evde inceleme yaptı.

Baba ve oğlu kundaklamış

Polis, olayın faillerini yakalamak için başlattığı çalışmada güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda Celalettin E. ile oğlu Talha E.'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen baba ve oğlu, gazetecilerin "Evi neden kundakladınız?" sorusuna, "Biz yapmadık, bizim alakamız yok" şeklinde yanıt verdi. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Celalettin E. ile oğlu Talha E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin evi kundaklanan Turgut Özkal'ın akrabası olduğu öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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