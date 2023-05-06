Karaman'da kayıp kadından 2 gündür haber alınamıyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'dan 2 gündür haber alınamıyor. Akıncı'nın son görüntüsü kaybolduğu gece evinin yakınındaki bakkal dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

İki gündür kendisinden haber alınamayan ve her yerde aranan Eşmi Akıncı'nın bulunabilmesi için jandarma havadan ve karadan arama çalışmaları başlatırken, aramaya AFAD ve belde halkı da destek verdi. Yapılan tüm aramalara rağmen 52 yaşındaki kadından on saniyelik güvenlik kamerası görüntüsü haricinde herhangi bir iz bulunamadı. Mahalle bakkalının güvenlik kamerası görüntülerinde Akıncı'nın gece saatlerinde tek başına bakkalın önünden geçip gittiği görülüyor.

"Anne Dursun Akıncı İHA muhabirine konuştu

Eşmi Akıncı'nın birlikte yaşadığı 75 yaşındaki annesi Dursun Akıncı, "Gece eve geldik sobamızı yaktık. Yatağımızı açtık. 'Ahır kapısını kilitledik mi' dedi. Gitti baktı geldi. Ben de yatağa uzanmıştım, uyumuşum. O da yatağın içinde oturuyordu. Uyandığımda ışık sönük, yerine yattı diye düşündüm. Erkenden saat 5 gibi kalktım, yatakta yok. Çağırdım Eşmi diye cevap yok. Gidiş o gidiş oldu. Bunun hiçbir şeyi yok. Kimseye açık bir insan değil, biri ile konuşmaz. Elli senedir bir aradayız. Yeriz, içeriz işimiz olursa yaparız. Bugüne kadar hiçbir şeyini duymadım" dedi.

"Oraya, buraya bakıyorlar hiçbir iz, hiçbir bilgi yok. "

Eşimi Akıncı'nın teyzesinin kızı Saadet Akçay da, "Kaybolduğu gün ikindiye kadar yufka yapmışlar komşulara, sonra da annemlere gelmişler. 'Bugün akşam burada yemek yiyelim' demişler. Kayınvalidem, abimin eşi ve annem beraber yemeği yemişler. Akşam 10'a kadar orada oturmuşlar. Eve gelmişler, sobalarını yakmışlar, yatma saati gece 12.00'yi falan bulmuş. 'Ben hazırlandım yattım' dedi teyzem. Sabah 4-5 gibi uyanmış, lavaboya gittiğini zannetmiş, biraz beklemiş, mutfağa bakmış, dışarıya bakmış yok. Benim kaynanamın evi yakın onun yanına gitmiş. Bunlar zaten telefon kullanmıyorlar, bilmiyorlar kullanmasını. Okur yazarlıkları yok. Oraya, buraya bakıyorlar hiçbir iz, hiçbir bilgi yok. Bugün 2 gün oldu. Gece yarısı saat 01.20 sıralarında bakkalın kamerasından sokakta yürüyerek geçtiği görünüyor. Onun harici hiçbir iz, hiçbir delil yok" diye konuştu.

Kayıp 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'yı arama çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.